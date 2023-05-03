هذا ما سمعته دار الفتوى من البخاري

أكدت مصادر دار الفتوى للـLBCI أن ما سمعته من السفير السعودي وليد البخاري هو الكلام عن مواصفات الرئيس من دون الدخول في تفاصيل الأسماء.

يذكر أن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، كان قد استقبل اليوم في مقر دار الفتوى، السفير السعودي.