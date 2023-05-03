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الدستوري علق العمل بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.. ما هي المخارج إذا لم تنجز الطعون ضمن المهلة المحددة؟

ما هي المخارج إذا لم تنجز الطعون ضمن المهلة المحددة؟



علق المجلس الدستوري العمل بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بإنتظار البت بالطعون المقدمة ضد قرار التمديد.



خطوة يُفترض أن ينجزها المجلس خلال شهر في حدّ أقصى، تنتهي في الحادي والثلاثين من آيار الحالي. فما هي المخارج إذا لم تنجَز الطعون ضمن المهلة المحددة؟



