وفاة الفنان القدير إيلي شويري عن 84 عامًا

وفاة الفنان القدير إيلي شويري عن 84 عامًا



توفي مساء أمس الفنان القدير إيلي شويري عن عمر يناهز الـ84 عامًا.



وقد ولد إيلي شويري في بيروت في 27 كانون الأول من العام 1939. ولطالما افتخر بكونه ولد في العصر الذهبي للفن، مع محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، ورياض السنباطي، وعبد الحليم حافظ، وكارم محمود، ومحمد عبد المطلب، وفايزة أحمد، وغيرهم من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة الأغنية العربية.