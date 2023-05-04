حمية: 4 مسائل لتحسين خدمات المطار

حمية: 4 مسائل لتحسين خدمات المطار



غرد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على "تويتر": "أربع مسائل لتحسين خدمات المطار تم التأكيد عليها في إجتماع السرايا الحكومي: دفع بعض مستحقات الشركة المعنية بالصيانة من قبل مجلس الإنماء والإعمار، تحويل نسبة ٢٠٪ من رسم خروج المسافرين التي أقرت بقانون في آب ٢٠٢٢ للتطوير والصيانة، زيادة عديد القوى الأمنية وتعيين المراقبين الجويين".