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غياض نقلًا عن بخاري: لا إعتراض لدى المملكة على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين
أخبار لبنان
2023-05-04 | 03:41
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غياض نقلًا عن بخاري: لا إعتراض لدى المملكة على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين
غياض نقلًا عن بخاري: لا إعتراض لدى المملكة على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين
أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض أن السفير السعودي وليد بخاري نقل إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مقدرًا المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الإستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ووضع حد للفراغ الرئاسي الذي تعتبره المملكة يهدد كل المساعي الآيلة إلى تحقيق تطلعات المجتمع اللبناني.
وبحسب غياض، شدد بخاري على أنه يجب وضع حد للفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن، مع التأكيد أن مبادرات البطريرك كفيلة بتحقيق الشراكة وبالمحافظة على الوحدة الوطنية في لبنان.
وقال إن "المملكة تعتبر أن الإستحقاق الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بإمتياز وقرار الخيارات السياسية يؤخذ ويصنع في بيروت والمملكة ضد الإملاءات في هذا الموضوع من اي جهة كانت".
وأشار غياض إلى أن "بخاري أعرب عن ثقة المملكة بإمكان اللبنانيين التوصل إلى توافق يؤمن إستعادة ثقة المجتمع الدولي ويساهم في إيجاد الحلول الملائمة للأزمة السياسية والإقتصادية والأمنية في لبنان".
وأكد نقلًا عن بخاري أن "المملكة ليس لديها أي إعتراض على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين انفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به المملكة الحريصة على التعاون ودعم لبنان".
وقال: "المملكة حريصة على ألا تتهم بتعطيل الإستحقاق الرئاسي وتؤكد أن انتخاب الرئيس هو شأن داخلي وهم لا يضعون الفيتو على أي مرشح ولا يدعمون أحدًا لذلك يرفضون زجهم في الشؤون الداخلية للبنان ".
أخبار لبنان
المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي
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