تعاونية موظفي الدولة: قيمة المنحة التعليميّة للعام الدراسيّ 2022-2023 أصبحت خمسة أضعاف

مفرزة زحلة القضائيّة تلقي القبض على شخص برفقة شقيقه بعد سرقة مبالغ ماليّة

مفرزة زحلة القضائيّة تلقي القبض على شخص برفقة شقيقه بعد سرقة مبالغ ماليّة

بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي... صرف القاضية غادة عون من الخدمة