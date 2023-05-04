بلدية الغبيري إستنكرت توقيف موظفي القسم المالي والشرطة أثناء تنفيذ مهمة إقفال نادي الغولف

بلدية الغبيري إستنكرت توقيف موظفي القسم المالي والشرطة أثناء تنفيذ مهمة إقفال نادي الغولف



أوضحت بلدية الغبيري في أنه "خلال تنفيذ القسم المالي مهمة إقفال نادي الغولف بمؤازرة من الشرطة، أوقفت عناصر من القوى الأمنية موظفي القسم المالي وعناصر الشرطة وصادرت الآليات والدراجات النارية في تصرف مستهجن."



واستغربت لجوء عناصر قوى الأمن الداخلي إلى منع تنفيذ قرار قانوني للبلدية.