كركي : إفادات الضمان حاملة QR CODE هي مستندات رسمية صادرة عن الصندوق

كركي : إفادات الضمان حاملة QR CODE هي مستندات رسمية صادرة عن الصندوق



اعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انه " في مطلع شهر نيسان الماضي، أطلق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي الموقع الالكتروني التفاعلي للصندوق، عارضا أهم الخدمات التي يقدمها للمضمونين وأصحاب العمل، وبخاصة تلك التي تتوافر عن بعد بحيث لم يعد المضمون بحاجة للحضور شخصيا لإتمامها ومن بينها الحصول على مستندات مثال إفادة الخدمة والتحقيق الاجتماعي".



وأكد كركي أن هذه المستندات التي باستطاعة المضمون طباعتها بنفسه، تحتوي على رمز الاستجابة السريعة QR code والذي يقوم مقام التوقيع الرسمي.



وعليه، واستكمالا منه لانتظام العمل القانوني السليم، وتأكيدا على صحة المستند ومقبوليته الصادر عن موقع الصندوق والممهور بال QR code، أصدر المدير العام للصندوق تعميما حمل الرقم 846 بتاريخ 3/5/2023 دعا فيه كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية، لاسيما تعاونية موظفي الدولة، وغيرها من الجهات المتعاملة مع الصندوق قبول هذه المستندات على أنها مستندات رسمية صادرة عن الصندوق.



وأمل المدير العام أن تكون خطوة إطلاق الموقع الالكتروني التفاعلي، لاسيما في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، بداية لمسار التحول الرقمي والعبور نحو الحوكمة الرقمية والرشيدة".