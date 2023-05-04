في المجلس الدستوري مزيد من الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

في المجلس الدستوري مزيد من الطعون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.



اذ قدم كل من النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وحليمة قعقور وابراهيم منيمنة طعنا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية باسم النواب التغيريين: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، اشرف ريفي ،الياس جرادي، نجاة صليبا، ياسين ياسبن، سينتيا زرازير ، فراس حمدان ، حليمة قعقور وابراهيم منيمنة.

النواب التغييريون الذين التقوا رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، بعدما سجلوا طعنهم في قلم المجلس، أكدوا على ضرورة اجراء هذه الانتخابات وعدم الامعان في شل ما تبقى من مؤسسات الدولة.