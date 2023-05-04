بيرم تابع مع وفد من نقابة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة موضوع الرواتب

عرض وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اليوم مع وفد من نقابة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة، المطالب لكي تكون جزءًا من المعالجات المرتبطة بالرواتب في اقرب جلسة لمجلس الوزراء.



وقد أثنى الوفد على ما يقوم به من دور فعال في متابعة المواضيع ان في القطاع العام أو الخاص.