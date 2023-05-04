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وضع هيكل لحل ملف النازحين السوريين تمهيدا لتنفيذه
أخبار لبنان
2023-05-04 | 07:12
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وضع هيكل لحل ملف النازحين السوريين تمهيدا لتنفيذه
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وضع هيكل لحل ملف النازحين السوريين تمهيدا لتنفيذه
وضع هيكل لحل ملف النازحين السوريين تمهيدا لتنفيذه مع مؤسسات الدولة بعد استعادة عملها المنتظم، حضر في الجلسة الاولى من جلسات تفكير وانتاج حول ملف النازحين السوريين في مقر المجلس الاقتصادي والبيئي ومشاركة عدد من الفاعلين الاساسيين من كتل نيابية وقوى سياسية وجهات دولية مانحة ومجتمع مدني.
أخبار لبنان
النازحين
السوريين
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لتنفيذه
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