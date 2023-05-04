حمية: لا بيع لاملاك الدولة

حمية: لا بيع لاملاك الدولة

بعدما بحثت لجنة الاشغال النيابية في الاقتراح القانوني والتنظيمي للمرافئ، اكد الوزير علي حمية انه سيكون هيئة ناظمة للقطاع، ولا بيع لاملاك الدولة.