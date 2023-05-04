الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
23
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
23
o
الجنوب
24
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع أعداد المسافرين في المطار 36 في المائة في نيسان الماضي
أخبار لبنان
2023-05-04 | 08:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ارتفاع أعداد المسافرين في المطار 36 في المائة في نيسان الماضي
ارتفاع أعداد المسافرين في المطار 36 في المائة في نيسان الماضي
تميزت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بنشاط ملحوظ وارتفاع بأعداد المسافرين خلال شهر نيسان الفائت، لا سيما وان هذا الشهر تخلله اجازات متعددة لمناسبة حلول عيدي الفصح المجيد والفطر المبارك بعد انتهاء شهر الصوم، حيث ارتفعت اعداد الركاب الذين استخدموا المطار خلال الشهر الرابع من العام الحالي بما يزيد عن 36 في المائة عما كانت عليه في الشهر ذاته من العام السابق، فارتفع بذلك المجموع العام للركاب في الثلث الأول من العام 2023 الى مليون و 911 ألفا و 477 راكبا، مقابل مليون و 504 آلاف و 304 ركاب في الفترة ذاتها من العام 2022،اي بزيادة 27 في المائة.
وقد توزعت حركة المطار خلال نيسان 2023 على الشكل التالي: المسافرون: ارتفع عدد المسافرين عبر المطار من والى لبنان خلال الشهر الرابع من العام 2023 بنسبة 36،4 في المائة وسجل 543 ألفا و 104 ركاب، فقد ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 30،4 بالمئة وبلغ 281 ألفا و 614 راكبا، كما ارتفع عدد الركاب في المغادرة بنسبة 43،72 بالمئة وسجل 261 ألفا و 14 راكبا،اما الركاب بطريق الترانزيت فبلغ عددهم 476 راكبا
( بتراجع 21،83 بالمئة ).
حركة الطائرات: بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال شهر نيسان الماضي 4428 رحلة (بزيادة 23 بالمئة عن نيسان 2022 )،اذ ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 23 في المائة وسجل 2214 رحلة، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 22،9 في المائة وسجل ايضا 2214 رحلة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أعداد
المسافرين
المطار
المائة
نيسان
الماضي
التالي
الجميل بعد لقائه بخاري: نرفض انتخاب أي مرشح تابع لحزب الله..
جعجع إستقبل شيا : فرص مرشح انتخاب الفريق الممانع أصبحت معدومة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-03-03
ارتفاع اضافي لعدد المسافرين في المطار خلال شباط الفائت
اقتصاد
2023-03-03
ارتفاع اضافي لعدد المسافرين في المطار خلال شباط الفائت
0
آخر الأخبار
2023-05-01
نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ#عشرين_30: نملك علاقةً جيّدة مع الدولة اللبنانية والاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي كان مثمرًا ولكن نرى ارتفاعًا لمنسوب التوتر لذا علينا أن نعمل معًا لنجد الحلول في القريب العاجل
آخر الأخبار
2023-05-01
نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان لـ#عشرين_30: نملك علاقةً جيّدة مع الدولة اللبنانية والاجتماع الذي انعقد الأسبوع الماضي كان مثمرًا ولكن نرى ارتفاعًا لمنسوب التوتر لذا علينا أن نعمل معًا لنجد الحلول في القريب العاجل
0
آخر الأخبار
2023-02-06
رئيس الدولية للمعلومات جواد عدرا لـ"#عشرين_30": هدف الاحصاء ليس فقط معرفة طوائف الناس بل ايضا وضعهم المعيشي والاقتصادي والزلزال ليس في انخفاض أعداد المسيحيين وارتفاع أعداد المسلمين بل النظام الطائفي غير الصالح
آخر الأخبار
2023-02-06
رئيس الدولية للمعلومات جواد عدرا لـ"#عشرين_30": هدف الاحصاء ليس فقط معرفة طوائف الناس بل ايضا وضعهم المعيشي والاقتصادي والزلزال ليس في انخفاض أعداد المسيحيين وارتفاع أعداد المسلمين بل النظام الطائفي غير الصالح
0
منوعات
2023-02-06
في قطر ...مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي
منوعات
2023-02-06
في قطر ...مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:02
العثور على قذيفتين قديمتي العهد في كفررمان
أخبار لبنان
16:02
العثور على قذيفتين قديمتي العهد في كفررمان
0
أخبار لبنان
14:17
هذا ما كشفه وزير التربية عن ترميم المدارس الرسمية
أخبار لبنان
14:17
هذا ما كشفه وزير التربية عن ترميم المدارس الرسمية
0
أخبار لبنان
14:09
سكاف بعد لقائه جعجع: نتيجة حاسمة في سياق الملف الرئاسي ستتبلور في الأيام القليلة المقبلة
أخبار لبنان
14:09
سكاف بعد لقائه جعجع: نتيجة حاسمة في سياق الملف الرئاسي ستتبلور في الأيام القليلة المقبلة
0
أخبار لبنان
14:00
يمنى الجميل تحذّر من خطورة دمج النازحين السوريين
أخبار لبنان
14:00
يمنى الجميل تحذّر من خطورة دمج النازحين السوريين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
04:42
مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"
فنّ
04:42
مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-13
البلديات ما بين عين التينة والسراي: مزايدات أم تنسيق؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-13
البلديات ما بين عين التينة والسراي: مزايدات أم تنسيق؟
0
اقتصاد
2023-05-03
البستاني: رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة هو خطوة خطيرة جدا
اقتصاد
2023-05-03
البستاني: رفع الدولار الجمركي الى 60 ألف ليرة هو خطوة خطيرة جدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الـUNHCR تماطل والدولة تريد داتا النازحين كاملة ومن دون شروط
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الـUNHCR تماطل والدولة تريد داتا النازحين كاملة ومن دون شروط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النشيد الوطني اللبناني حاضر في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في قطر وغلة لبنان 17 ميدالية ملونة!
تقارير نشرة الاخبار
13:41
النشيد الوطني اللبناني حاضر في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى في قطر وغلة لبنان 17 ميدالية ملونة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
على مدى 4 أيام... البترون تحتفل بمهرجان الربيع
تقارير نشرة الاخبار
13:39
على مدى 4 أيام... البترون تحتفل بمهرجان الربيع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معضلة خلافة الحاكم مستمرة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
معضلة خلافة الحاكم مستمرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أبو الأناشيد الوطنية... الفنان إيلي شويري الذي عاصر الزمن الجميل يرحل عن 84 عاما
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أبو الأناشيد الوطنية... الفنان إيلي شويري الذي عاصر الزمن الجميل يرحل عن 84 عاما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قريباً في لبنان... شبكة شحن ذكية للسيارات الكهربائية!
تقارير نشرة الاخبار
13:37
قريباً في لبنان... شبكة شحن ذكية للسيارات الكهربائية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد Transocean إلى لبنان وتوتال استأجرت القاعدة اللوجستية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
وفد Transocean إلى لبنان وتوتال استأجرت القاعدة اللوجستية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات البلديات تتزايد... والإدارة من المجلس البلدي الى المحافظ
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أزمات البلديات تتزايد... والإدارة من المجلس البلدي الى المحافظ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحقيقة المرة-الجزء الاول: هل من امل باسترداد الودائع؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الحقيقة المرة-الجزء الاول: هل من امل باسترداد الودائع؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
السعودية: لا فيتو ولا دعم لأي مرشح رئاسي!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
السعودية: لا فيتو ولا دعم لأي مرشح رئاسي!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
إنخفاض بأسعار المحروقات...
2
منوعات
07:11
نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!
منوعات
07:11
نهاية مأساوية لعروسين... بين الحياة والموت بعد ساعات من حفل الزفاف!
3
خبر عاجل
04:44
صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي
خبر عاجل
04:44
صرف القاضية غادة عون من الخدمة في قرار صدر عن المجلس التأديبي
4
خبر عاجل
04:53
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها
خبر عاجل
04:53
معلومات للـLBCI: القاضية غادة عون ستستأنف قرار الصرف الصادر بحقها
5
فنّ
04:42
مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"
فنّ
04:42
مايا دياب طالبت بإعدامه: "لن أتراجع عن مطلبي"
6
أمن وقضاء
04:48
بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي... صرف القاضية غادة عون من الخدمة
أمن وقضاء
04:48
بناءً على شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي... صرف القاضية غادة عون من الخدمة
7
خبر عاجل
03:13
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية ترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين
خبر عاجل
03:13
معلومات للـLBCI: محكمة الإستئناف المدنية الناظرة بالقضايا النقابية ترجىء إصدار القرار بالطعن المقدم حول الظهور الإعلامي للمحامين
8
فنّ
04:18
النجوم يودّعون ايلي شويري بحزن... وداعاً أيها العملاق!
فنّ
04:18
النجوم يودّعون ايلي شويري بحزن... وداعاً أيها العملاق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store