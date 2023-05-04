الجميل بعد لقائه بخاري: نرفض انتخاب أي مرشح تابع لحزب الله..

وحذّر الجميّل بأنه إن كان المطروح إخضاع النواب عبر تعطيل الجلسات إلى أن يفرضوا مرشحهم، فهذا يعطينا الحق بأن نعتمد الأسلوب نفسه لمنع استكمال السيطرة على البلد، مؤكدًا الوقوف بوجه أي تسوية قد تأتي على حساب سيادة بلدنا من أي مكان أتت بكل الإمكانات المُتاحة.



وقال الجميّل: "لقد تحدثنا بالملف اللبناني وأكّدنا مواقفنا وقناعاتنا، مشددًا على أنّ الأولوية أن يستعيد لبنان علاقاته مع المجتمعين العربي والدولي وأن تعاود الدول العربية دعمها لبنان بالاستثمارات".

وأكد الجميّل أنّ المُهمّ ألّا تكون السنوات الستّ المقبلة كسابقاتها ولا بُدّ من أن يكون لبنان قادراً على استعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي.



وجزم بأن ما من سفارة تطلب منّا شيئًا وهذا ينطبق على المملكة العربية السعودية التي تقول إنّ الملف الرئاسي هو شأن داخلي لبناني.





وجدّد الجميّل رفضه انتخاب أي مرشح تابع لحزب الله، شارحًا أن ليس المطلوب استبدال سليمان فرنجية بآخر من المحور نفسه، لأن الموضوع يتعلق بخيار سياسي وليس بالشخص.



وطمأن الجميع بأنّ المملكة لم تطلب شيئًا ولا نحن نتلقى تعليمات من أحد، فمواقفنا وخياراتنا مرتبطة بقناعاتنا ومصلحة بلدنا ومن هنا نقول بصراحة إننا لن نقبل بأن يبقى لبنان بالحال التي هو فيها ولن نقبل أن يُملي علينا حزب الله إرادته وأن "يغطس" لبنان بمزيد من الأزمات والهيمنة ووضع اليد.وجدّد الجميّل رفضه انتخاب أي مرشح تابع لحزب الله، شارحًا أن ليس المطلوب استبدال سليمان فرنجية بآخر من المحور نفسه، لأن الموضوع يتعلق بخيار سياسي وليس بالشخص.

أكّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل رفضه انتخاب أي مرشح تابع لحزب الله، معتبرًا أنّ وجود ظروف تأمين النصف زائد واحد لأي مرّشح في لبنان فتأمين نصاب الجلسة هو بمثابة انتخابه.وكشف بعد لقائه السفير السعودي في لبنان وليد بخاري أنّه تم التطرّق الى الملف اللبناني، قائلاً: "نقلنا للبخاري مواقفنا والأولوية بالنسبة لنا أن يستعيد لبنان علاقاته مع الدول العربية وتدعم هذا الدول لبنان من جديد".وأضاف: "أي تسوية على حساب سيادة لبنان سنقف بوجهها بكل الامكانيات المتاحة".وأشار الى أنّ قناعاتهم ومواقفهم وخياراتهم في موضوع رئاسة الجمهورية مربوطة بمصلحة لبنان، مشدّداً على عدم قبوله أن يبقى لبنان في الحالة الموجود بها اليوم.ولفت الى أنّ الموقف العربي واضح ومفاده: "قوموا بما ترونه مناسبًا ونحن سنقرّر على ضوء خياراتكم موقفنا".