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نقابة عمال بلدية الغبيري: نعلن تضامننا مع قرار البلدية باعتبار يوم غد الجمعة يوم اقفال

أخبار لبنان
2023-05-04 | 09:05
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نقابة عمال بلدية الغبيري: نعلن تضامننا مع قرار البلدية باعتبار يوم غد الجمعة يوم اقفال
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نقابة عمال بلدية الغبيري: نعلن تضامننا مع قرار البلدية باعتبار يوم غد الجمعة يوم اقفال

بيان عن نقابة عمال ومستخدمي بلدية الغبيري: نستنكر تمنع نادي الغولف عن سداد الرسوم المتوجبة ​عليه وقوف بعض السياسيين والقوى الامنية معه دون وجه حق

أعلنت نقابة عمال ومستخدمي بلدية الغبيري الوقوف الى جانب البلدية في كل القرارات التي تتخذها وتضامنها مع قرار البلدية باعتبار يوم الجمعة الواقع في 5/5/2023 يوم اقفال.

كما استنكرت تمنع نادي الغولف عن سداد الرسوم المتوجبة عليه ووقوف بعض السياسيين والقوى الامنية الى جانب نادي الغولف وحرمان البلدية من حقوقها وتعرضهم للموظفين المدنيين وعناصر الشرطة واعتقال البعض منهم.

وصدر عنها بيان "حول ما جرى مع شرطة وموظفي بلدية الغبيري خلال أداء واجبهم الوظيفي والقانوني"، جاء فيه:

"ان نقابة عمال ومستخدمي بلدية الغبيري في ضوء ما وصلت اليه الامور مع نادي الغولف الرياضي وما جرى من منع موظفي البلدية من اداء واجبهم الوظيفي والقانوني وصولاً الى اعتقال البعض منهم بتدخل من القوى الامنية حماية لنادي الغولف، مانعين البلدية من تحصيل اموالها المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء

وانه ازاء ما حصل اليوم وهو تصرف يهدد استمرارية المرفق العام والبلدية على الاستمرار في اداء واجبهم في ظل صدور قانون تمديد للمجالس البلدية دون تأمين الحد الادنى من الاموال للاستمرار في تقديم الخدمات والتي هي بالاصل ديون للبلديات في ذمة الدولة عن عائدات الصندوق البلدي المستقل والجباية عن المكلفين.

وعليه فاننا باسم عمال ومستخدمي بلدية الغبيري نستنكر تمنع نادي الغولف عن سداد الرسوم المتوجبة عليه، كما نستنكر بشدة وقوف بعض السياسيين والقوى الامنية دون وجه حق الى جانب نادي الغولف وحرمان البلدية من حقوقها وتعرضهم للموظفين المدنيين وعناصر الشرطة واعتقال البعض منهم.

واننا نعلن الوقوف الى جانب البلدية في كل القرارات التي تتخذها، وتضامننا مع قرار البلدية باعتبار يوم الجمعة الواقع في 5/5/2023 يوم اقفال معتذرين من اهلنا عن عدم القيام بخدمتهم ، ونطالب كل المعنيين في الحكومة اللبنانية تدارك ما حصل بالسرعة اللازمة لعودة العمال الى عملهم وخدمة مجتمعهم كما نطالبهم الافراج الفوري عن زملائنا وكذلك اليات وسيارات البلدية".

أخبار لبنان

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