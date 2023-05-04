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نادي قضاة لبنان: تعميما وزير العدل يعتبران بحكم غير الموجود
أخبار لبنان
2023-05-04 | 10:18
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نادي قضاة لبنان: تعميما وزير العدل يعتبران بحكم غير الموجود
نادي قضاة لبنان: تعميما وزير العدل يعتبران بحكم غير الموجود
تعقيباً على تعميمي وزير العدل، ذكّر نادي قضاة لبنان ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ ٢٠ آذار ٢٠١٨ الذي أكّد على ثوابت لا يمكن الحيد عنها وأهمها:
١- أنه لا يجوز لوزير العدل توجيه تعاميم للقضاة، كما أن المجلس لا يعد آداة تنفيذية لهذه الغاية، عملاً بمبدأ استقلالية السلطة القضائية، ولا يجوز لأي سلطة دستورية أن تطغى بعملها على عمل سلطة أخرى.
٢- إن نص المادة ٤٤ من قانون القضاء العدلي يلحظ بوضوح أن القضاة مستقلون ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي إلا وفقا لأحكام القانون، فلا رئيس مباشر أو غير مباشر للقاضي كي يخضع له أو كي ينفّذ تعليماته أو أوامره، وليس هناك قيادة وريادة في القضاء لا قانوناً ولا واقعاً.
لذلك، إن تعميمي وزير العدل يضربان استقلال السلطة القضائية وأساسيات العمل القضائي ويعتبران بحكم غير الموجود.
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