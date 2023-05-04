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شيخ العقل التقى السفير السعودي

أخبار لبنان
2023-05-04 | 10:17
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شيخ العقل التقى السفير السعودي
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شيخ العقل التقى السفير السعودي

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والدولية.
 
وكان اللقاء مناسبة، نوه خلالها الشيخ أبي المنى بالسفير بخاري و"بالدور الفاعل للمملكة العربية السعودية على المستويين العربي والدولي، وبعلاقتها التاريخية مع لبنان الذي وقفت الى جانبه اثناء المحن التي مر بها والتي يمر بها راهنا والمساعي المبذولة لتخطي الوطن أزماته الاقتصادية، إضافة الى دورها المتوازن حيال الانقسامات السياسية التي لا تزال تعطل انجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية".

أخبار لبنان

سامي أبي المنى

وليد بخاري

السعودية

لبنان

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