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"مشروع وطن الانسان" يستقبل بو صعب... افرام: الجمود يحمّلنا مسؤولية أمام المجتمع الدولي
أخبار لبنان
2023-05-04 | 12:00
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"مشروع وطن الانسان" يستقبل بو صعب... افرام: الجمود يحمّلنا مسؤولية أمام المجتمع الدولي
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"مشروع وطن الانسان" يستقبل بو صعب... افرام: الجمود يحمّلنا مسؤولية أمام المجتمع الدولي
بو صعب: سنبقى على تواصل دائم مع "وطن الانسان"
في إطار جولته على الكتل النيابية والنواب المستقلين والأحزاب، زار نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب مقر "مشروع وطن الانسان" والتقى النائب نعمة افرام وأعضاء المجلس التنفيذي.
وبعد اللقاء، قال النائب افرام: "شرّفنا اليوم بو صعب بزيارة لمقرّ مشروع وطن الإنسان ضمن جولته على النواب والكتل النيابية في مبادرة منه لخرق الجمود القاتل في لبنان".
وأضاف النائب افرام: "هذا الجمود يحمّلنا مسؤولية كبيرة أمام المجتمع الدولي، وإذا استمرّ فهو للأسف يعكس صورة بأن اللبنانيين قاصرون ينتظرون الدول لإدارة أزمتهم وإنقاذهم من وضعهم المأساوي، لافتا الى أنه "إنطلاقاً من هذا الواقع كانت مبادرة بو صعب بجولتها الأولى وستتبعها جولة ثانية، بهدف كسر هذا الجمود وانتخاب رئيس للجمهورية على أساس المساحات المشتركة، يكون رئيس مهمّة، يطلق صدمة إيجابية، ويدخلنا الى زمن بناء لبنان الجديد يليق بأولادنا".
من جهته، قال: "كانت فرصة أن أجتمع بأعضاء المجلس التنفيذي والتعرف على أهداف هذا المشروع الذي أعتبره فكرة جديدة يجب أن تتوسع ويبنى عليها لأنها تعطي أملاً للأجيال التي لم تولد بعد.
وأضاف بو صعب: "من هذا المنطلق سنبقى على تواصل دائم مع "وطن الانسان" لنتابع تطوّر هذا العمل والتعاون قدر الامكان لبناء وطن".
وتابع: "تحدّثت عن الجولات التي أقوم بها وأهدافها والنتائج المرجوة منها لخلاص الوطن. أستطيع القول ان المرحلة الأولى أصداؤها إيجابية ومن كل الفرقاء حيث كان هناك توافق على مبدأ "مدّ الجسور" خصوصا مع التغييرات الاقليمية التي بدأت تُترجم استقراراً في كل المنطقة. نحن ندفع باتجاه ألاّ يكون لبنان في آخر مقصورة من القطار، فنفكّر ولو لمرّة واحدة أن الحرص على الوقت يشكّل عاملاً اساسياً وأن السرعة وعدم المماطلة ضرورة لإخراج بلدنا من الأزمة".
أخبار لبنان
الياس بو صعب
مشروع وطن الانسان
نعمة افرام
رئيس للجمهورية
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