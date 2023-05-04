المؤسسة المارونية للانتشار: السفير جيلبر شاغوري يتعرّض لحملة ظالمة تحاول أن تشوّه صورته

أعلنت المؤسسة المارونية للانتشار أن الزميل في المؤسسة السفير جيلبر شاغوري يتعرّض منذ مدة لحملة ظالمة تحاول أن تشوّه صورته أمام أبناء شعبه الذي يعرف عن أعمال يده البيضاء في مجالات الإغاثة والاستشفاء والتعليم، والأهم في خلق فرص عمل لآلاف اللبنانيين، كي يعملوا وينتجوا بكرامة وجدية وفاعلية.



وقالت في بيان: "إن السفير شاغوري الذي نتزامل معه في المؤسسة المارونية للانتشار منذ أكثر من خمسة عشرة سنة، لم نر منه طوال هذه المدة إلا المروءة والكرم والاستعداد الدائم لنجدة الضعيف والمهمّش والمنكوب، وخصوصا، عبر مؤسسة solidarity، خلال السنوات الثلاث الماضية بما شهدته من أحداث مأسوية على مستوى تداعيات جائحة كورونا وانفجار المرفأ وإفلاس الدولة والانهيار المالي الناجمة كلّها عن فساد متناسل منذ عقود، يستأهل الكشف عن مرتكبيه بدل إلقاء التهم لأغراض لا تخفى على أحد".