في الذكرى الشهرية لانفجار الرابع من آب... وقفتان لأهالي الضحايا

على بعد 3 أشهر من الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، وكما الرابع من كل شهر، نظّم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وقفة أمام تمثال المغترب لحث القضاء على ضرورة القيام بمهامه.



كذلك تجمع أهالي شهداء وجرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت أمام بوابة الشهداء رقم (4) لمرفأ بيروت مطالبين بالحقيقة والعدالة.