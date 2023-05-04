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سكاف بعد لقائه جعجع: نتيجة حاسمة في سياق الملف الرئاسي ستتبلور في الأيام القليلة المقبلة

أخبار لبنان
2023-05-04 | 14:09
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سكاف بعد لقائه جعجع: نتيجة حاسمة في سياق الملف الرئاسي ستتبلور في الأيام القليلة المقبلة
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سكاف بعد لقائه جعجع: نتيجة حاسمة في سياق الملف الرئاسي ستتبلور في الأيام القليلة المقبلة

سكاف أكد وجوب توحيد كل أطياف المعارضة

بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، مع النائب غسان سكاف في "مستجدات الملف الرئاسي الحساس وضرورة ممارسة الديمقراطية الحقيقية، وليس الاغتناء بها فقط"، بحسب سكاف.
 
واذ أكد "وجوب توحيد كل أطياف المعارضة في بوطقة واحدة للوصول الى مرشح واحد لسدة الرئاسة"، شدد سكاف على ان "الانقسام في صفوف المعارضة سيؤدي الى الاستفراد بالنواب واخذهم من ضفة الى أخرى" .
 
ولفت الى ان "الاجتماعات مستمرة في اليومين المقبلين، ومن ضمنها مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي غدا"،  مشيرا الى ان "نتيجة حاسمة في سياق الملف الرئاسي ستتبلور في الايام القليلة المقبلة".
 
وردا على سؤال حول تبني فريق المعارضة اسم النائب السابق صلاح حنين، اجاب: "لا نعرف من اين أتى هذا الكلام، فالمفاوضات مستمرة وسنلتقي مع بقية الأطراف لإطلاعهم على المبادرة والسعي الى التوصل لمرشح او اثنين واختيار أحدهما في ما بعد. نحن متفائلون بأننا اقتربنا من التوصل الى اسمين، آملا التوافق على اسم واحد في القريب العاجل".
 
أما عن هوية المرشح الآخر الى جانب حنين، فعلق سكاف: "لن ندخل في الاسماء كي لا نحرق المراحل".

أخبار لبنان

سمير جعجع

غسان سكاف

رئاسة

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