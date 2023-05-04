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هذا ما كشفه وزير التربية عن ترميم المدارس الرسمية

أخبار لبنان
2023-05-04 | 14:17
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هذا ما كشفه وزير التربية عن ترميم المدارس الرسمية
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هذا ما كشفه وزير التربية عن ترميم المدارس الرسمية

الحلبي جال في ورش ترميم عدد من المدارس الرسمية

جال وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، اليوم، في ورش ترميم عدد من المدارس الرسمية، متفقدا الأشغال ومتابعا المراحل التي قطعها الترميم في كل من مدرسة أمين بيهم ، وثانوية زاهية قدورة الرسميتين، وهما في  مبنى واحد في بيروت، مدرسة المغيرية الرسمية، مدرسة كترمايا في قضاء الشوف ومدرسة الناعمة الرسمية. ورافقه في الجولة المستشار الإعلامي ألبير شمعون ورئيسة الوحدة الهندسية المهندسة مايا سماحة وفريق المهندسين في الوحدة، في حضور المهندسين الإستشاريين والمشرفين على تنفيذ أشغال المقاولات وممثلين عن المقاولين.

وتفقد الحلبي الأشغال القائمة في كل مدرسة بحسب الحاجة إلى التدعيم والتقوية والبنى التحتية والحمامات والسقوف والملاعب والطاقة الشمسية، مبديا ملاحظاته. وشدد على الالتزام بالنوعية في تطبيق الشروط ودقة التنفيذ، معبرا عن ارتياحه لسلامة المباني التي يتم تدعيمها وشمولها بالنفضة الشاملة والتجميل والفاعلية النهائية.

وتحدث الحلبي إلى الإعلاميين، فأشار إلى أنه "يتم راهنا ترميم وإضافة بناء إلى مباني مدارس رسمية قائمة، لمجموعة تشمل ٤٩ مدرسة رسمية، موزعة على المناطق اللبنانية كافة، وتبلغ كلفتها نحو ٣٢ مليون دولار، ومصدر التمويل هو القرض الدولي s2r2، الممنوح للدولة اللبنانية لمصلحة وزارة التربية والتعليم العالي، والمحددة غايته ببناء وإعادة تأهيل المدارس والثانويات الرسمية، وقد خضعت هذه المناقصة لإشراف إدارة المناقصات، وهي المجموعة الأولى، وهناك مجموعة ثانية تشمل ١٢٠ مدرسة رسمية سوف يتم ترميمها على نفقة "اليونيسيف"، وقد بدأت عملية ترميم الجزء الاول منها ويشمل ٢٧ مدرسة رسمية، فيما سيبدأ ترميم المدارس الـ ٩٣ الباقية في الصيف".

وقال: "من جهة أخرى، سوف تطلق الوزارة قريبا مناقصة جديدة لترميم وإضافة مبان تضم نحو ٣٠ مدرسة رسمية وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي s2r2. أما في ما يتعلق بتشييد الأبنية المدرسية الجديدة، فقد بدأ بناء أربع مدارس رسمية جديدة في كل من ضهور الشوير، مزرعة يشوع، كفر زبد، ومجدليا زغرتا".

وشدد الحلبي على أن "هذه الفرصة المتاحة للترميم هي فرصة تاريخية لن تتكرر قريبا، لذلك يجب أن تتم بصورة منصفة"، مطالبا بأن يحكّم كل استشاري ومتعهد ضميره. وقال: "إننا لن نتهاون في حال التقصير أو مخالفة الشروط بل سيتعرض المخالفون والمقصرون للمساءلة".

سكيلف

من جهة ثانية، اجتمع الحلبي مع القائم بأعمال سفارة الإتحاد الأوروبي في لبنان مارتين لاسن سكيلف في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر وفريق عمل الوزارة والسفارة، وتناول البحث متابعة المحادثات التي أجراها الوزير الحلبي في المفوضية الأوروبية والإتحاد الأوروبي في بروكسل لوضع مضمونها موضع التنفيذ. 

شمس الدين

ثم استقبل الوزير السابق الدكتور إبراهيم شمس الدين وتابع معه قضايا تتعلق بالمؤسسات التربوية التابعة له.

أخبار لبنان

الحلبي

ترميم

المدارس الرسمية

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