العثور على قذيفتين قديمتي العهد في كفررمان

عثر على قذيفتين قديمتي العهد، غير منفجرتين، في كفررمان، حي التابلين، بالقرب من أحد المنازل، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".



وعمل فوج الهندسة في الجيش اللبناني، على نقلهما من المكان.



وأفيد بأن سائق بيك آب، مجهول الهوية، رماها من سيارته.