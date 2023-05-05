ضوّ للـLBCI: لا تُهمّ السعودية لعبة الاسماء..والذي يرسم المعادلة الجديدة في المنطقة هو النظام العربيّ الجديد

اعتبر المدير التنفيذي لـ"رؤية العوربة" نوفل ضوّ ان "السعودية قالت للبنانبيين وللفرنسيين أن لعبة الاسماء لا تُهمّها وهي لديها رؤية 2030 للمنطقة، وتشمل الموضوع التنموي والاقتصادي الداخلي والشراكات العربية والدولية والسياسيات الخارجيّة، وقالت اذا اردتم ان تكونوا شركاء معي فاختاروا الرئيس الذي ترونه مناسبًا للقيام بهذا الدور واذا لم تريدوا ذلك فلا مشكلة لدي ".وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "اذا اراد لبنان ان يكون جزءًا من الشراكة العربية الجديدة والمشروع العربي الجديد فمواصفات الرئيس ستختلف".واضاف " معادلة فرنجية-سلام وضعتها فرنسا ولا أعلم سببها".ورأى ان "المستقبل هو لوحدة الرؤى الاقتصاديّة في المنطقة وقصص محور المقاومة والممانعة والمسيرات والصواريخ "ولّت أيامها" ولا تبني نظامًا عالميًا ولا مستقبل لها".وكشف ان الذي يرسم المعادلة الجديدة في المنطقة هو النظام العربيّ الجديد والذي لا يعني الحرب على ايران وقالها القطري والسعودي والاماراتي ان لا مشكلة لديهم مع ايران اذا توقفت عن التهديد بالصواريخ والمسيرات وتدخلها بالدول العربية، واذا قرر لبنان او سوريا أن يسمح لايران بالتدخّل به فهو حرّ ولن تقوم بمعركته السعودية أو اي من دول الخليج".وأكد ضو ان السفير البخاري باق في بيروت.