بارود للـ LBCI: "المطلوب خارطة طريق أولا ولاحقا يتم البحث في الاسماء

أعلن وزير الداخلية الاسبق زياد بارود أن تعليق مفعول قانون التمديد البلديات يعني لا تمديد، وعُدنا الى قرار وزير الداخلية الذي دعا الهيئات الناخبة، مشيرا الى ضرورة انتظار صدور القرار النهائي.وعن لقاء حصل مع الوفد البرلماني الاوروبي، شرح بارود خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن "تعقيداتنا الداخلية تستدعي الاستفسار وكثر من اصدقائنا من دول الخارج يحاولون المساعدة كما البعض العرقلة ومن يساعد يجب ان نلاقيه وسط الطريق".واضاف: "المطلوب خارطة طريق أولا ولاحقا يتم البحث في الاسماء والاتفاق على مهمة غير واضح حتى الان واخاف من الالتهاء ومن الفرص الضائعة".