مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: بسبب الضغط ..على المشتركين الاستفادة من خدمة الدفع لدى شركات تحصيل الأموال

تمنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي على المشتركين الكرام بسبب الضغط الكبير وتوافد عدد كبير من المواطنين على مكاتب الجباية، الاستفادة من خدمة دفع اشتراكات المياه لدى شركات تحصيل الأموال مثل OMT و Cash united.



واعتذرت من المشتركين عن التأخر في انجاز معاملات الدفع بسبب الضغط الكبير على الموظفين واكتظاظ المكاتب، ودعتهم للاستفادة من إمكانية الدفع في مكاتب وفروع شركات تحصيل الأموال في القرى والبلدات والمدن، لتوفير وقتهم وتجنب الزحام في مكاتب الدوائر التابعة لها، وبما يوفر عليهم مشقة الانتقال ومصاريفه.