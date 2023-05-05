بين بخاري وسلام عرض للمستجدات الراهنة

تبادل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام في داره في بيروت، الأحاديث الودية وعرض لمجمل المستجدات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية والعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص المملكة على استقرار لبنان وازدهاره.