بيان من كهرباء لبنان حول الأصوات الصادرة من معمل الزوق الحراريّ

اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، أنها" ستقوم بعملية نفخ البخار في أنابيب أحد المراجل في معمل الزوق، وذلك اعتبارا من اليوم، الجمعة الواقع فيه 05/05/2023 ولحوالي فترة أسبوع، الأمر الذي سيؤدي إلى صدور أصوات من المرجل قد تكون مزعجة للمحيط".



وقالت "نأسف لهذا الإزعاج، ونؤكد بأن هذه العملية ضرورية لسلامة الاستثمار وجهوزية المجموعة".