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قبلان "للقوى السياسية العاقلة" :السيء الوطني أفضل من الأسوأ الدولي
أخبار لبنان
2023-05-05 | 06:15
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قبلان "للقوى السياسية العاقلة" :السيء الوطني أفضل من الأسوأ الدولي
اعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أن "البلد يخضع لأسوأ نوع من الحروب المالية والنقدية والسياسية والاقتصادية بقيادة الغرب، وعلى رأسهم واشنطن، وذلك وسط أسوأ انقسام سياسي وإصرار لدى البعض على منع أي تسوية رئاسية بخلفية لعبة مقامرة قذرة، والأخطر منه ما سمعناه مؤخرا عن طلب أممي يطالب الأمن العام بإعطاء أكثر من مليون و600 ألف نازح حق الإقامة والعمل والتعليم وتثبيتهم كلاجئين".
وتوجه الى القوى السياسية : "إن لبنان في قلب كارثة والسكوت ما هو إلا خيانة، لأن هناك مشاريع دولية تريد تحويل النزوح إلى قوة ضاربة في وجه لبنان وسوريا معا، ولن نقبل بأي مخاطر كيانية أو اقتصادية أو اجتماعية أو جرائمية أو أمنية، وليذهب النزوح إلى واشنطن وزمن الشروط الأميريكية انتهى، ما نريده فقط حكومة شجاعة، تنتمي للبنان وشعبه، والمطلوب تسوية رئاسية لننتهي من كوما الحكومة الفاشلة وبعض القوى السياسية التي تريد دفن لبنان بالفراغ والنزوح والفلتان والمتاريس".
وأكد المفتي قبلان "ضرورة أن يتذكر المعنيون أن لبنان دولة وشعب ومؤسسات، وليس مجرد بحر من غاز، والمطلوب إنقاذ لبنان الكيان لا التعامل مع لبنان كبقرة غاز حلوب". مشيرا إلى أن "البلد في المنطقة المعتمة جدا وقرار التعطيل السياسي موجود هنا بالداخل، ولصالح الأميركي، والعين على القطار السعودي الإيراني، وفرصة السيادة موجودة في مجلس النواب، إلا أننا نخشى ممن يعتقد أن السيادة جريمة وسوق للبيع والشراء".
وأضاف:"الناس مأزومة جدا، والطاحونة المعيشية كبيرة، وحماية الناس ضرورة وجودية للبنان، والفساد وحش فولاذي، ووضع الناس في وجه الأجهزة الأمنية والفقر والبطالة والنزوح والفلتان أمر خطير، والمؤسف أن الدولة تعمل بـ10 في المائة من طواقمها البشرية، والجهات المانحة تتعامل مع لبنان كفريسة، ويبقى المطلوب إنقاذ البلد والناس عبر تسوية رئاسية تحفظ شراكتنا الوطنية وسيادتنا الداخلية، إلا أن البعض يضع لبنان على رقعة الشطرنج، وسط غول يريد التهام الجميع، والخطير أن الغرب يجيد لعبة السيرك، واقتصاد البلد لا يصحح نفسه، والانقسام السياسي يضع لبنان في قلب الصولد الدولي".
ووجه المفتي قبلان خطابه "للقوى السياسية العاقلة" بالقول:"السيء الوطني أفضل من الأسوأ الدولي، والتسوية الرئاسية من قبلكم أكبر هدية لشعبكم ولوطنكم لبنان".
أخبار لبنان
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