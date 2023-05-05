محمد رعد: يريدوننا أن نستمعَ الى أسماءِ مرشّحيهِم ونتحاورَ حولها

محمد رعد: يريدوننا أن نستمعَ الى أسماءِ مرشّحيهِم ونتحاورَ حولها

جدد رئيسُ كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الدعوةَ للتفاهمِ من أجلِ اختيارِ الرئيسِ الأصلح لبلادِنا في هذه المرحلة التي نريدُ منها أن تحفظَ مصالحَ الجميع.



وأضاف رعد: "يقولون لنا أَسقِطوا مرشحكَم وتعالوا لنتفاهم، هم لا يريدونَ الحوار بل يريدونَ أن نتخلى عن مرشحِنا فيما يريدوننا أن نستمعَ الى أسماءِ مرشّحيهِم ونتحاورَ حولَ الاسماء التي يطرحونَها ثم يتّهمونَنا بأننا نرفضُ الحوارَ ونرفضُ التفهّمَ والتفاهم".