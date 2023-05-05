وزارة الزراعة تنفي إشاعات عن إدخال إرسالية بطيخ منشأ مصر وموضوع باخرتي البطاطا

وزارة الزراعة تنفي إشاعات عن إدخال إرسالية بطيخ منشأ مصر وموضوع باخرتي البطاطا



افادت وزارة الزراعة ان بعض وسائل الإعلام تداول أخيرا معلومات مغلوطة ترتقي إلى أن تكون إشاعات حول إدخال إرسالية بطيخ منشأ مصر وإعادة طرح موضوع باخرتي البطاطا.



واوضحت وزارة الزراعة ما يلي:

1- إن وزارة الزراعة حريصة كل الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وما ورد من مغالطات حول إرسالية البطيخ منشأ مصر ترتقي لأن تكون شائعات من شأنها أن تؤثر على الإقتصاد الوطني وتلحق الضرر المباشر في القطاع الزراعي وعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة، ونشير إلى أن هذه الإرسالية دخلت مرفأ بيروت بتاريخ 23 نيسان 2023 وفق ما هو موضح في المستند المرفق ربطاً، وبالتالي يعتبر دخولها مراعياً لأحكام القانون 48 الذي يحدد المهلة القصوى لدخول البطيخ من مصر بيوم 30 نيسان 2023 وقد قام مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت بما يوجبه عليه القانون بعد التأكد من المستندات والشهادات المطلوبة وإتخاذ الإجراءات الحجرية وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



2- في موضوع باخرتي البطاطا نشير إلى صدور بيان عن الوزارة بهذا الخصوص في حينه، فندت فيه الخطوات التي قامت بها، سيما الطلب من مقام مجلس الوزراء البت بمسألة دخول الإرسالية من عدمها نظراً لتخطيها الفترة المسموح بها لأسباب توقف الملاحة وصدرت موافقة إستثنائية عن دولة رئيس مجلس الوزراء سمحت بإدخال البطاطا وتسديد 70 بالمائة من ثمنها كغرامات ورسوم.

