مؤسسة المياه توضح أن عطلا كهربائيا في الضبية تسبب بتراجع التغذية بالمياه للمتن الشمالي وبيروت

اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ان زيادة نسبة التقنين في التغذية بالمياه لمناطق ساحل المتن والعاصمة بيروت يعود إلى عطل طرأ قبل أربع وعشرين ساعة على إمدادات الكهرباء العائدة للخط الرئيسي في محطة الضخ في الضبية، وتقوم الفرق التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان بأعمال التصليح.





وقال البيان ان المؤسسة تعتذر من المشتركين آملة انجاز الاعمال بالسرعة المطلوبة لتعود فورا التغذية بالمياه في المناطق المذكورة إلى ما كانت عليه سابقا.