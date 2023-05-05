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خطوة هامة لتطوير الطاقة الشمسية.. فياض: توقيع العقود مع شركات القطاع الخاص لإنتاج 165 ميغاوات

أخبار لبنان
2023-05-05 | 06:57
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خطوة هامة لتطوير الطاقة الشمسية.. فياض: توقيع العقود مع شركات القطاع الخاص لإنتاج 165 ميغاوات
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خطوة هامة لتطوير الطاقة الشمسية.. فياض: توقيع العقود مع شركات القطاع الخاص لإنتاج 165 ميغاوات

وقع اليوم وزير الطاقة والمياه وليد فياض خلال مؤتمر صحفي عقده في الوزارة عقود شراء الطاقة مع ممثلي إحدى عشرة شركة من القطاع الخاص لبناء محطات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وذلك بناءً على تفويض من قبل مجلس الوزراء رقم 34 بتاريخ 12/5/2022.

وقال الوزير فياض في كلمته:
"توثيق لحظة تاريخية في مسار تحول لبنان نحو إستعمال المزيد من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء. إذ وبالرغم من كل الظروف الإستثنائية التي يمر بها وطننا وبالرغم من حجم الضغوط التي يتعرض لها إقتصادنا الوطني، يأتي هذا المؤتمر الصحفي للإضاءة على إنجاز كبير إيجابي يتمثل في توقيع عقود شراء الطاقة بين وزارة الطاقة والمياه من جهة وممثلي إحدى عشر شركة من القطاع الخاص من جهة اخرى. وبحسب هذه العقود، تقوم الشركات الخاصة ببناء إحدى عشر محطة شمسية لإنتاج الكهرباء بقدرة 15 ميغوات لكل محطة ويتم ربط الإنتاج على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وبيعه للمؤسسة.

ويأتي توقيع عقود شراء الطاقة هذه إلتزاما" بقرار مجلس الوزراء رقم 34 تاريخ 12 أيار 2022 والذي اعطى من خلاله مجلس الوزراء إحدى عشر رخصة للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء بسعة 15 ميغاوات اي ما مجموعه 165 ميغاوات من الطاقة الشمسية وبيع الكهرباء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بسعر 5.7 سنتا" اميركيا" لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في منطقة البقاع، وسعر 6.27 سنتا" اميركيا" لكل كيلووات ساعة في محطات الطاقة الشمسية التي سوف يتم بناؤها في باقي مناطق لبنان. وقد فوض مجلس الوزراء بقراره وزير الطاقة والمياه التفاوض مع الشركات وتوقيع عقود شراء الطاقة خلال مدة اثني عشر شهرا". وستشكل هذه المحطات الشمسية إضافة هامة على المزيج الطاقوي في لبنان لناحية التحول نحو المزيد من الطاقة المستدامة النظيفة.

أضاف:" لقد أثبتت التجربة في لبنان ومنذ اكثر من خمسة عشر عاما" فعالية انظمة الطاقة الشمسية وأهميتها في تأمين بدائل مستدامة للطاقة الأحفورية. إنما كان للدعم الموضوع على اسعار المحروقات المستعملة في المولدات وعلى اسعار الكهرباء المنتجة من مؤسسة كهرباء لبنان الأثر السلبي لناحية تطوير مشاريع الطاقة الشمسية. أما اليوم وقد قامت وزارة الطاقة والمياه برفع الدعم العشوائي عن أسعار المحروقات وتعرفة الكهرباء، أصبحت أنظمة الطاقة الشمسية الأقل كلفة بالإضافة الى كونها طاقة نظيفة مستدامة. ففي حين تصل كلفة إنتاج الكهرباء في مؤسسة كهرباء لبنان الى حوالي 17 سنتا" اميركيا" لكل كيلووات ساعة، تسمح هذه العقود بتأمين طاقة شمسية نظيفة بكلفة 5.7 و6.27 سنتا" اميركيا" لكل كيلووات ساعة. وتعتبر هذه الأسعار عادلة جدا"، خاصة مع إرتفاع كلفة تمويل هذه المشاريع في لبنان الذي يعاني من ضائقة إقتصادية كبيرة. ويهمني في هذا الإطار أن أشير الى اننا في وزارة الطاقة والمياه قد قمنا بإستشارة العديد من المؤسسات الدولية الداعمة للبنان ومؤسسات التمويل الدولية العاملة فيه للتأكد من عدالة الأسعار الواردة في هذه العقود".

تابع: كما يهمنا ان نذكر أن توقيع عقود شراء الطاقة اليوم انما هو تتمة لمسار طويل بدأته وزارة الطاقة والمياه منذ حوالي ستة اعوام حيث أطلقت الوزارة حينها مناقصة لإختيار اثني عشر شركة من القطاع الخاص لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وفي الحقيقة، لاقت الدعوة حينها صدى ايجابيا" وإهتمام أكثر من 264 شركة لبنانية وعالمية، ومن ثم تقدمت 42 شركة بعروض تفصيلية حيث قامت لجنة وزارية متخصصة من الجهات المعنية بعملية التقييم الاداري والفني والمالي ورست المناقصة على  12 شركة في كل المحافظات اللبنانية. والتزمت اخيرا" 11 شركة بالتوقيع فيما امتنعت شركة واحدة لعدم قدرتها على الاستمرار في ظل الاوضاع الحالية. ومن المهم الإشارة الى ان عملية تقييم وإختيار الشركات خلال المراحل المتعددة كانت بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وممثليها في اللجان المختلفة.

كما من المهم ان نوضح بأن إعطاء الرخص للشركات الإحدى عشر قد جاء بناء على إقتراح مشترك لوزارتي الطاقة والمياه والمالية، وصدر بقرار إستثنائي بموافقة فخامة رئيس الجمهورية وتوقيع دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 28 نيسان 2022، ومن بعدها عرض الموضوع على مجلس الوزراء على سبيل التسوية وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12 أيار 2022".

وقال:" يشكل توقيع عقود شراء الطاقة الشمسية اليوم خطوة هامة للبنان ولكل اللبنانيين. فبالإضافة الى المساعدة التي سوف تقوم هذه المشاريع بها لناحية تأمين المزيد من ساعات التغذية فور تنفيذها، يظهر هذا التوقيع جدية لبنان بشكل عام ووزارة الطاقة والمياه بشكل خاص في التوجه نحو المزيد من الطاقة المتجددة والمستدامة والصديقة للبيئة. ويرسل هذا اللقاء إشارات إيجابية بناءة الى المجتمع الدولي بأن لبنان جاد في مسار التحول الى طاقة مستدامة اقل كلفة من الطاقة الأحفورية وهو شريك فعلي في محاربة ظاهرة التغير المناخي".

لقد وضعت وزارة الطاقة والمياه مواضيع الطاقة المستدامة كأولوية قصوى على جدول اعمالها، وقد اصرينا ان تتضمن الخطة التي وضعناها في الوزارة كل الاهداف التي كانت اقترحتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) للعام 2030: وبشكل اوضح وللتذكير، تضمنت الخطة الوطنية تنفيذ كامل المشاريع التي سوف تساهم بأن تكون نسبة الطاقة المتجددة 30٪ من استهلاك الكهرباء بحلول عام 2030. وبمزيد من التأكيد، نقول إن هدفنا هو تركيب 3,000 ميغاوات من مزارع وأجهزة فردية للطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وحوالي 1,000 ميغاوات من مزارع الرياح بالإضافة الى استكمال تطوير سوق تسخين المياه على الطاقة الشمسية وسوق المضخات الحرارية. ولن تألو الوزارة جهدا" لتحويل كل هذه الأهداف الى مشاريع حقيقية تساهم حقا" في نقل لبنان الى مراتب الدول الصديقة للبيئة. 

أخيرا"، اننا في وزارة الطاقة والمياه نعلم ان تنفيذ هذه المشاريع الكبيرة يتطلب تمويلا" ضخما من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة التي نعاني منها في لبنان، وقد وضع مجلس الوزراء مهلة اثني عشر شهرا" للشركات لتأمين التمويل اللازم لبناء المحطات الشمسية. واسمحوا لي أن أستفيد من لقائنا اليوم لأوجه دعوة الى كل مؤسسات التمويل الدولية للإطلاع على العمل الكبير الذي قمنا به في إعداد عقود شراء الطاقة واطلب منهم ان يبادروا لتمويل هذه المشاريع لما فيها من مردود ايجابي واقتصادي وبيئي.

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