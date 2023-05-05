الوفدُ البرلماني الأوروبي يجول على عددٍ من المسؤولينَ السياسيين

الوفدُ البرلماني الأوروبي يجول على عددٍ من المسؤولينَ السياسيين

في اطارِ جولتِه على عددٍ من المسؤولينَ السياسيين، التقى الوفدُ البرلماني الأوروبي رئيسَ حزبِ الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في حضورِ النواب سليم الصايغ، الياس حنكش، وضاح الصادق، مارك ضو، نعمت افرام والوزير السابق زياد بارود.



كذلك التقى الوفدُ الاوروبي عددًا من نوابِ التيارِ الوطني الحرّ في المقرِ العام في ميرنا الشالوحي.