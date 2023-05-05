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بو صعب في بنشعي: فرنجية منفتح على الجميع

أخبار لبنان
2023-05-05 | 09:19
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بو صعب في بنشعي: فرنجية منفتح على الجميع
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بو صعب في بنشعي: فرنجية منفتح على الجميع

بحث رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه يستقبل مغ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في دارته في بنشعي، في الوضع الحالي خصوصا لجهة الاستحقاق الرئاسي.

واشار بو صعب الى ايجابية اللقاء والى انفتاح فرنجيه على الجميع، لافتا الى انه سيعود الى بنشعي في ختام جولته على كافة المرجعيات السياسية.
 

أخبار لبنان

بو صعب

فرنجية

رئاسة

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