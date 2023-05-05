رئيس الكتائب يلتقي ريزا ويطرح خطوات عملية لحل ملف السوريين في لبنان

رئيس الكتائب يلتقي ريزا ويطرح خطوات عملية لحل ملف السوريين في لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب نائبة المنسقة الخاصة في مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا وتركز البحث على موضوع اللاجئين السوريين في لبنان.



وعرض رئيس الكتائب امام زائره تفاصيل الأزمة التي يعاني منها لبنان وعدم قدرته على تحمل عبء هذا العدد الكبير من السوريين الموجودين على اراضيه.



وطرح الجميّل مجموعة من الخطوات العملية التي من شأنها ان تساعد على حلَ الأزمة.



اشارة الى أن اللقاء جرى في حضور عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ميشال ابي عبد الله ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في الحزب لارا سعاده.