العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت بين ميقاتي وولي عهد الكويت

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، مع ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح في مقر اقامة ولي العهد في لندن، في العلاقات الوطيدة بين لبنان والكويت وابرز المستجدات على الساحتين العربية والدولية.



وشارك في الاجتماع وزير خارجبة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى وسفير الكويت بدر محمد العوضي.



يُذكر أن الرئيس ميقاتي يزور المملكة المتحدة بدعوة رسمية للمشاركة في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.