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سكاف بعد لقائه الراعي: متفائل وسنتوصل إلى انتخاب رئيس قريبا... زيرا: لإيجاد حل لمشاكل اللبنانيين ومن بينها مسألة النازحين
أخبار لبنان
2023-05-05 | 12:35
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سكاف بعد لقائه الراعي: متفائل وسنتوصل إلى انتخاب رئيس قريبا... زيرا: لإيجاد حل لمشاكل اللبنانيين ومن بينها مسألة النازحين
بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، مع النائب غسان سكاف، في نتائج الجولة الأولى من المبادرة التي قام بها سكاف من أجل الدفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية.
ولفت سكاف إلى التوصل في الجولة الأولى إلى عدد قليل من الأسماء، مشيرا إلى ،اا سنكمل المداولات مع أفرقاء آخرين في اليومين المقبلين.
وأوضح أننا لن ندخل اليوم في الأسماء ولن نعلن عنها، ولكن في المرحلة المقبلة سيتم الأمر من قبل الأفرقاء الذين أيدوا بعض الأشخاص، وذلك للدفع إلى انتخاب رئيس للجمهورية بسرعة ومن دون تسرع.
وردا على سؤال عما اذا كان هناك من ترابط بين مهمته ومهمة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، قال سكاف: "لا ترابط ولا تنسيق. وفي الوقت عينه، لا تنافس. إن الأزمة اللبنانية كبيرة جدا وتتطلب تضامنا والعمل بجدية من الأفرقاء للنهوض بهذا البلد".
أضاف: "قدمنا لائحة من 11 اسما. واليوم، لدينا ثلاثة أسماء نالت عددا كبيرا من الأصوات في مجلس النواب. نتابع الجولة الاولى على أن نستكملها غدا، ويمكن أن تكون هناك جولة ثانية يتم فيها تحديد الاسم الذي سيمثل فريقنا للذهاب الى انتخابات ديموقراطية والانتهاء من الشغور الرئاسي".
وعن التنافس بين رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية ومرشح المعارضة، اشار سكاف إلى أن الإتجاه هو لتسمية شخصية واحدة لمواجهة الفريق الآخر بعملية ديموقراطية لانتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا أننا نؤمن بالديموقراطية والنظام البرلماني اللبناني، وسنتقبل نتائج الانتخابات.
وختم سكاف: "أنا متفائل، ووفقا للمعطيات التي لدينا، نعم سنتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية قريبا، ويجب أن تتقاطع الحركة الداخلية التي نقوم بها مع الحركة الخارجية التي بدأنا نلمسها اليوم".
زيرا
والتقى الراعي، بعد الظهر، نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران زيرا، الذي لفت إلى أهمية الموضوع الذي تم التطرق اليه مع البطريرك الراعي والمتعلق بالضغط الذي يعاني منه لبنان واللبنانيون، وسط الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.
وشدد زيرا على ضرورة تضافر الجهود لإيجاد حل لمشاكل اللبنانيين، ومن بينها مسألة النازحين السوريين، وكيفية الاهتمام بحاجات اللبنانيين في هذه الظروف، لافتا إلى أن البطريرك الراعي عبر عن تداعيات هذا النزوح على اللبنانيين وأهمية ايجاد حلول لتخفيف وطأة التوتر الناتج من الأمر.
أخبار لبنان
سكاف
الراعي
زيرا:
النازحون السوريون
زيرا
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