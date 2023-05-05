مذكرة تفاهم بين الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسيّة وجامعة الروح القدس –الكسليك

وقّعت الجمعيّة اللبنانية للطاقة الشمسيّة LSES مذكرة تفاهم مع جامعة الروح القدس- الكسليك خلال حفل أقيم في حرم الجامعة تخللته زيارة لمركز ترميم المخطوطات الدينيّة القديمة، وذلك ضمن إطار جهودها الساعية إلى المساهمة في انخراط طلاب الجامعات اللبنانيّة في سوق العمل لا سيّما في مجال الطاقة الشمسيّة والطاقة المتجددة،.



ووقّع عن جانب الجمعيّة رئيسها المهندس وليد البابا في حضور أمين السرّ المهندس يوسف غنطوس، وعن جانب الجامعة عميد كليّة الهندسة الدكتور جوزيف أسد، في حضور رئيس قسم الهندسة الكهربائيّة في الجمامعة الدكتور بشارة نعمة.



وتضمّنت مذكرة التفاهم عدداً من البنود شملت تبادل الخبرات، مساعدة الطلاب ذوي الكفاءات في المشاركة دورات تدريبيّة تنظمها الجمعيّة، أو حتى تأمين فرص عمل لهؤلاء الطلاب في إحدى الشركات المنتسبة إلى الجمعيّة.



وستقوم الجمعية اللبنانية للطاقة الشمسيّة، وبحسب الاتفاق، بدعم مشاريع ذات صلة بالطاقة الشمسيّة يقوم بها طلاب الجامعة.



ويمكن أيضاً للجمعية أن تنتدب وبموافقة الجامعة أعضاء ومهندسين للقيام بمحاضرات عن الطاقة الشمسية والطاقة المتجددّة بحسب حاجة الجامعة وطلبها.



على أن يقوم الطرفان بالترويج كل لنشاطات الآخر عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيّة التابعة لها باسسنثناء تلك التي تحمل الطابع الدعائي.