فياض غادر إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

فياض غادر إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه

غادر وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض بيروت مساء أمس الجمعة للمشاركة في "مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه" الذي يتناول واقع شح المياه في المنطقة عامة وفي العراق خاصة ومسألة ديبلوماسية المياه العابرة للحدود،

وذلك تلبية لدعوة رسمية من وزير الموارد المائية العراقية الدكتور عون عبدالله.



وسيجري فياض على هامش المؤتمر عدة لقاءات مع مسؤولين عراقيين ومع نظرائه وزير النفط العراقي حيان عبد الغني والموارد المائية الدكتور عون عبدالله للتباحث في الملفات ذات الإهتمام المشترك.