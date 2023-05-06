جنبلاط حذر من إستمرار الفراغ الرئاسي: لمقاربة عقلانية لملف النازحين وإقرار اللامركزية الإدارية

جنبلاط حذر من إستمرار الفراغ الرئاسي: لمقاربة عقلانية لملف النازحين وإقرار اللامركزية الإدارية



حذر رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط من "إستمرار الوضع الشاذ في لبنان وإطالة أمد الفراغ الرئاسي، بعدما ضاعفت هذه الأزمة الآفاق السلبية التي تهدد مقومات الوطن وتضعه في مصير مجهول".



وقال: "بينما تضع بعض الدول الإقليمية نفسها على حافة صراعات وحروب عالمية خطيرة، وأخرى معنية بلبنان تعمل على ترتيب تفاهماتها الإستراتيجية، لا نزال نحن في بلدنا ومع دخول الفراغ شهره السادس، ننتظر الحلول السحرية والوحي من الخارج، دون النظر إلى مسؤوليتنا الوطنية والدستورية لإعادة تكوين الدولة، بدءًا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تؤسس لوقف هذا النزيف الذي يستبطن المزيد من الأزمات والإنزلاق نحو صعوبات أكبر".



وفي مجال آخر، دعا جنبلاط في تصريح إلى "وقف حملات الشحن ضد النازحين وتقديم مقاربة عقلانية وموضوعية لمعالجة هذه القضية"، مشيرًا في هذا السياق إلى "ضرورة عدم غياب لبنان عن الإجتماعات العربية التي تعقد بهذا الخصوص والمشاركة في النقاشات، لا سيما إجتماع وزراء الخارجية غدًا في جامعة الدول العربية، باعتباره المعني أكثر من سواه".



كما تناول على هامش إستقبالات السبت في قصر المختارة موضوع اللامركزية الإدارية وأهمية النقاش الوطني المسؤول حولها، وضرورة إيجاد أفضل الصيغ لإقرارها وتطبيقها، إنسجامًا مع ما ورد في إتفاق الطائف وبالنظر لكونها صيغة إدارية لتسيير أمور المواطنين، منبهًا في هذا السياق إلى خطورة بعض الطروحات التي تتجاوز هذا المفهوم.