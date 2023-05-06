السوداني يلتقي فياض: العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليميا

استعرض رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.



وأكّد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، أنّ العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليمياً، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادي للشعب العراقي ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة.



ونقل فياض من جانبه تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.