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الحاج حسن: لا سبيل ولا طريق للوصول إلى الانتخاب إلا بالحوار

الحاج حسن: لا سبيل ولا طريق للوصول إلى الانتخاب إلا بالحوار





واضاف الحاج حسن ان لا سبيل ولا طريق للوصول إلى الانتخاب إلا بالحوار واللقاء والنقاش والتفاهم.

ذكّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن بأن ثنائي حزب الله وحركة امل دعم مرشحاً طبيعياً اسمه سليمان فرنجية، متهماً الفرقاء الآخرين بتطبيق سياسة التعطيل السلبي.واضاف الحاج حسن ان لا سبيل ولا طريق للوصول إلى الانتخاب إلا بالحوار واللقاء والنقاش والتفاهم.