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نصار يفتتح مكتب وزارة السياحة في راشيا: المشاريع الذاتية الانمائية هي الأساس وفي راشيا كفاءات كبيرة

أخبار لبنان
2023-05-07 | 10:18
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نصار يفتتح مكتب وزارة السياحة في راشيا: المشاريع الذاتية الانمائية هي الأساس وفي راشيا كفاءات كبيرة
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نصار يفتتح مكتب وزارة السياحة في راشيا: المشاريع الذاتية الانمائية هي الأساس وفي راشيا كفاءات كبيرة

نصار يفتتح مكتب وزارة السياحة في راشيا

شدد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار على أن المشاريع الذاتية الانمائية هي الأساس، وفي منطقة راشيا كفاءات كبيرة، ة  معتبرا أن المشاربع الانمائية السياحية المستدامة هي الاساس، وهي التي تعزز الثقة في الداخل وفي الاغتراب، وخي تدخل حكما في تراثنا.

واعتبر نصار، خلال افتتاح مكتب لوزارة السياحة في راشيا ضمن خطة اللامركزية الادارية السياحية، أن افتتاح المكتب في راشيا يحقق فكرة اللامركزية الادارية السياحية ونحن اوجدنا ضمن خطتنا 35 مكتبا في 35 منطقة في لبنان وعملنا على ربط المناطق ببعضها البعض ولها مركز رئيسي في وزارة السياحة.

من جهة أخرى، تمنى وزير السياحة على المجلس النيابي انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تفعيل عمل المؤسسات، ونقوم نحن كوزراء سابقين بالمساعدة في انجاز المشاريع المستدامة والوقوف الى جانب الوزراء الجدد من اجل الاستمرارية في الحكم التي يجب ان تكون اساس العمل الوزاري في لبنان من اجل النهوض بالبلد.

أبو فاعور

بدوره، قال النائب وائل ابو فاعور :"الجهد الذي بذلته يا معالي الوزير في لبنان مقدر لأجل السياحة وليس من باب المجاملة، اعتقد بان السياحة اخيرا حضيت في لبنان بوزير يعرف معناها، وحضيت بوزير يعرف كيف يدفع السياحة في لبنان الى مراتب مختلفة عن كل السابق، والخطوة التي تقوم بها اليوم مشكورا بافتتاح  مكتب لوزارة السياحه في راشيا هي جزء من سياسة سياحية تعتمدها على مستوى كل لبنان  اطلقت عليها اسم اللامركزية السياحية و نحن فعلياً نحتاج الى اللامركزية السياحية كما نحتاج الى اللامركزية في كل حياتنا  بما يعفينا من اي نقاش غير صحّي بيننا كلبنانيين".

وأكد أبو فاعور أن افتتاح مكتب لوزارة السياحة، هي الخطوه الاولى لوضع راشيا على الخريطة السياحية ومنطقة راشيا منطقة فيها مخزون تراثي وديني ووطني هائل بقلعة الاستقلال وجبل الشيخ ، وفيها مخزون ثقافي هائل بالعدد الكبير من أبنائها بالنحت وبالرسم وفيها مخزون بشري هائل بابنائها واهلها الطيبين المضيفين.

واشار إلى أن راشيا فيها معالم سياحية منها السوق الاثري الذي زرته، وقلعة راشيا التي هي غير قيمتها العمرانية قيمتها الوطنية التي  ان شاء الله في عيد الاستقلال القادم نستطيع ان نفتتح متحف الاستقلال بالتعاون مع وزاره الثقافة ومع وزارة السياحة مع السيدة ليلى الصلح حماده التي تقوم بهذا المشروع عبر مؤسسة الوليد بن طلال، وجبل الشيخ الذي لا بد من ان نلاقي صيغة لترويج وتشجيع السياحة البيئية ونحن نجحنا وأخيرا بأن ننجز محمية جبل الشيخ الطبيعية محمية جبل حرمون، التي صدر القانون وصدرت المراسيم  التطبيقيه وتشكلت لجنة المحمية اضافة الى تشكيل الفريق التقني الذي يهتم  بالأمر فبالتالي بين السوق وبين القلعة وبين جبل الشيخ وبين الطبيعة وبين طبيعة أهل المنطقة اعتقد أنه لدينا مقصد سياحي كامل المواصفات.
 





أخبار لبنان

نصار

وزارة السياحة

راشيا

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