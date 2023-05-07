بري: بعودة سوريا الى العرب وعودة العرب اليها بارقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك

بري يعلّق على قرار إعادة عضوية سوريا الى الجامعة العربية

تعليقاً على قرار الجامعة العربية بإعادة عضوية سوريا اليها اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه وإن "تأخر هذا القرار لسنوات لكنه خطوة بالإتجاه الصحيح وبإتجاه العودة الى الصواب العربي الذي لا يمكن ان يستقيم الا بوحدة الصف والكلمة".



وقال: "بعودة سوريا الى العرب وعودة العرب اليها بارقة امل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".