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جنبلاط من عين التينة: لا بدّ من ملف النازحين أن يعالج بهدوء ومن دون عصبية أو مزايدات

بري: لا بدّ من ملف النازحين أن يعالج بهدوء ومن دون عصبية أو مزايدات







وفي ملف النازحين، شدد بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن المرجعية هي الحكومة اللبنانية لكن الجهاز المكلّف في الحكومة هو الامن العام وقال: "لا بدّ من ملف النازحين أن يعالج بهدوء ومن دون عصبية أو مزايدات".

كشف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من عين التينة، أن السفير السعوي وليد بخاري أكدّ نفس الكلام للجميع خلال زاياراته وهو أن السعودية على مسافة واحدة من الجميع ولا تتعاطى بالشأن الداخلي اللبناني.وفي ملف النازحين، شدد بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن المرجعية هي الحكومة اللبنانية لكن الجهاز المكلّف في الحكومة هو الامن العام وقال: "لا بدّ من ملف النازحين أن يعالج بهدوء ومن دون عصبية أو مزايدات".