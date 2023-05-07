لقاء تشاوري وزاري للتباحث في الأمور والمواضيع العامة

علمت الـLBCI أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا الوزراء الى لقاء تشاوري يُعقد في مكتبه عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين للتباحث في الأمور والمواضيع العامة.