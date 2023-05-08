"الريجي" حوّلت إلى خزينة الدولة الدفعة الأخيرة من أرباحها عام 2022

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" أنها حوّلت يوم الجمعة الواقع في الخامس من ايار الجاري إلى خزينة الدولة الدفعة الأخيرة من أرباحها عام 2022.

وأوضحت "الريجي" في بيان أن القيمة الإجمالية لأرباح سنة 2022 بلغت 93 مليون دولار.