دعوة لميقاتي للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية في جدة

دعوة لميقاتي للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية في جدة

تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في التاسع عشر من الجاري.

وكان الرئيس ميقاتي استقبل سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري في السرايا اليوم، وتسلم منه الدعوة. وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات اللبنانية- السعودية.