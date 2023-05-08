اوجيرو: اعطال سنترالات المريجة والعمروسية بعد توقف مجموعات توليد الطاقة

اوجيرو: اعطال سنترالات المريجة والعمروسية بعد توقف مجموعات توليد الطاقة

اعلن المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية عبر تويتر عن اعطال سنترالات المريجة والعمروسية الناتجة عن توقف مجموعات توليد الطاقة.



وتوجه للبلديات المعنية للمساعدة لناحية تامين الطاقة اذا امكن لحين معالجة الاعطال.